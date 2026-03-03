Uccide la madre a Puegnago il figlio Mauro Pedrotti condannato all’ergastolo

Il 3 marzo 2026, la Corte d'Assise di Brescia ha condannato all’ergastolo Mauro Pedrotti, 58 anni, per l’omicidio della madre, Santina Delai, 78 anni. L’episodio si è verificato il 7 febbraio 2024 nella casa della vittima a Puegnago del Garda. La sentenza arriva dopo un procedimento giudiziario che ha portato alla condanna definitiva dell’uomo.

Milano, 3 marzo 2026 – Ergastolo. È la condanna decisa dalla Corte d'Assise di Brescia per Mauro Pedrotti, il 58enne di Puegnago del Garda accusato di aver ucciso la madre, la 78enne Santina Delai, il 7 febbraio 2024 nella casa della donna. La sentenza è arrivata al termine del processo di primo grado. Uccide l'anziana madre Santina Delai, la confessione choc: "L'ho strangolata perché era invadente" I giudici hanno accolto la tesi del sostituto procuratore Ines Bellesi, che aveva chiesto la massima pena contestando all'imputato l'omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela e dalla premeditazione. Strangolò la madre a mani nude.

