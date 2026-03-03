L’ex allenatore e attuale commentatore televisivo ha commentato la recente sfida tra Roma e Juventus, concentrandosi sulla fase finale del match. Ha commentato la strategia difensiva dei giallorossi e le decisioni prese nel finale di partita. La sua analisi si è focalizzata sulla gestione delle ultime battute e sulla difesa della squadra, senza entrare in considerazioni sulle cause delle scelte.

L’ex tecnico, e attuale commentatore televisivo, torna sulla sfida tra i giallorossi e bianconeri: “La gestione dei minuti finali.” Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Più forte la soddisfazione per aver mantenuto i quattro punti di distacco sulla Juventus, o la delusione per aver mancato l’allungo decisivo? Il 3-3 di Roma-Juventus continua a far discutere. E a dividere tifosi, addetti ai lavori e opinionisti. In casa Roma la soddisfazione per la prestazione positiva della squadra, è stata in parte offuscata dalla delusione per il recupero subito nel finale. Un particolare inusuale per una compagine che aveva fatto della solidità difensiva un vero e proprio marchio di fabbrica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Stramaccioni punge Gasperini su Roma-Juve: la muraglia cinese e la gestione del finale: “A volte…”

Leggi anche: Convocati Roma per la Juve: la decisione finale di Gasperini su Dybala

Gasperini punge la Lazio: "Roma è una città un po' laziale e molto romanista..."Gian Piero Gasperini, ospite del Salone del Circolo Canottieri Aniene per la presentazione di un libro, ha parlato delle impressioni che ha avuto...

Approfondimenti e contenuti su Stramaccioni punge Gasperini su Roma...

Argomenti discussi: Le Fée punge la Roma: Ero triste per lo stile di gioco. Le parole dell’ex giallorosso.

Roma-Juventus, Gasperini: Deprimerci? Siamo 4 punti avanti, prestazione superlativaLeggi su Sky Sport l'articolo Roma-Juventus, Gasperini: 'Deprimerci? Siamo 4 punti avanti, prestazione superlativa' ... sport.sky.it

L’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto in campionato contro la JuventusL’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto in campionato contro la Juventus Intervenuto nel corso del postpartita di Roma Juventus, il tecnico giall ... calcionews24.com