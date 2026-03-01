Il tecnico Gasperini ha annunciato la rosa dei giocatori della Roma convocati per la partita contro la Juventus. Sono stati scelti i calciatori giallorossi che prenderanno parte al match, inclusi quelli disponibili per la sfida. La lista comprende i giocatori che Gasperini ha deciso di portare in trasferta. La decisione sulla formazione definitiva sarà comunicata prima dell’inizio del match.

Calciomercato Juve LIVE: i nomi in entrata e in uscita per l’estate. La mossa per Goretzka Rinnovo Vlahovic, c’è una nuova strategia alla Continassa: stipendio e bonus alla firma, cifre e dettagli della proposta della Juve Celik Juventus, il turco stasera sfiderà il suo futuro? Il piano dei bianconeri in vista dell’estate e i possibili scenari Koopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il classe 2005 è nella lista di Comolli per la porta. Le ultimissime sulla possibile trattativa con il Tolosa Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Convocati Roma per la Juve: la decisione finale di Gasperini su Dybala

Convocati Juve per la Roma, ufficiale il ritorno di Milik: la decisione finale su Cabal e Rugani. In 4 assenti, la lista completaBernardo Silva Juventus, la posizione del club bianconero sul centrocampista portoghese.

Roma-Como, i convocati di Gasperini: out Dovbyk, la decisione su El AynaouiMancano poche ore al calcio d’inizio di Roma-Como allo stadio Olimpico, match che chiuderà la quindicesima giornata di Serie A.

Contenuti e approfondimenti su Convocati Roma.

Temi più discussi: I convocati giallorossi per Roma-Cremonese; Roma, i convocati di Gasperini: niente Cremonese per Dybala e Soulé; Roma, i convocati per la Cremonese: riecco Koné, la scelta su Wesley e Hermoso! Dybala e Soulé…; Roma, El Shaarawy torna disponibile: convocato per la Juve. Le news.

Spalletti e i convocati Juve: la lista per la trasferta di Roma tra assenze e rientriUn primo marzo importante per la Juve e il futuro in campionato. L'obiettivo del quarto posto è alla portata ma sula strada dei bianconeri c'è un primo scoglio decisivo, ovvero la trasferta in casa de ... tuttosport.com

Convocati Juve per la Roma: quattro assenze per il big match dell’Olimpico, la lista completa di SpallettiConvocati Juve per la Roma, la lista ufficiale diramata dal tecnico Spalletti rivela quattro assenze tra infortuni e squalifiche La Juventus si appresta a vivere una delle notti più significative di q ... juventusnews24.com

Roma–#Juventus, i convocati di #Spalletti: c’è Bremer, Holm non recupera https://www.romanews.eu/roma-juventus-i-convocati-di-spalletti-ce-bremer-holm-non-recupera/ #ASRoma #RomanewsEU #RomaJuventus - facebook.com facebook

Roma-Juventus - La lista dei convocati verrà diramata domani mattina #ASRoma #JuventusRoma #SerieA x.com