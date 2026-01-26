Gasperini commenta l’atmosfera a Roma, sottolineando come la città rifletta le sue diverse anime calcistiche. Durante un evento al Circolo Canottieri Aniene, il tecnico ha condiviso le sue prime impressioni dopo aver vissuto alcuni mesi nella capitale, offrendo uno sguardo sulla complessità e la varietà culturale della città.

Gian Piero Gasperini, ospite del Salone del Circolo Canottieri Aniene per la presentazione di un libro, ha parlato delle impressioni che ha avuto dopo aver trascorso i suoi primi mesi nella capitale. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasperini punge la Lazio: "Roma è una città un po' laziale e molto romanista..."

Approfondimenti su Gasperini Lazio

Tony Damascelli si rivolge a Gasperini, sottolineando che, nonostante le sette sconfitte della Roma, l’allenatore non dovrebbe essere messo in discussione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Gasperini Lazio

Gasperini punge la Lazio: In città pochi laziali, tantissimi romanistiIl tecnico della Roma, presente al Salone del Circolo Canottieri Aniene per la presentazione di un libro, ha toccato diversi argomenti. corrieredellosport.it

Gasperini: Quanta passione a Roma: c'è un attaccamento diverso. E scattano il paragoni con Milano e i tifosi della LazioL'allenatore: Ci sono tante radio, se vai sul taxi si parla di calcio, ma credo sia una forza. Se le cose vanno bene è una grande spinta ... corrieredellosport.it

#Gasperini punge: "A #Roma ci sono un po' di laziali e tanti romanisti" #ASRoma x.com

Chivu punge Mourinho e difende Marotta: l'allenatore dell'Inter risponde allo Special One - facebook.com facebook