È stato avviato un intervento da un milione di euro per il rifacimento di oltre cinque chilometri di strade a Bellocchi. Il primo cantiere è stato aperto in questa zona, con lavori che riguarderanno principalmente le arterie più trafficate e i tratti più importanti per la circolazione urbana. Le operazioni sono iniziate questa settimana e coinvolgono diverse vie della zona.

di Anna Marchetti Saranno sistemate oltre 5 chilometri di strade, ad iniziare da quelle più frequentate e dai tratti strategici per la mobilità cittadina. Partito ieri mattina dalla V Strada di Bellocchi il piano delle asfaltature per un importo di un milione di euro, durerà circa 2 mesi. Oltre alla V Strada saranno sistemate via I Strada, via Avogadro (Rosciano), via IV Novembre (dal semaforo di Via Papiria alla Corridoni), via San Paterniano, viale Colombo, via Giansanti e la rampa di accesso alla superstrada 73bis, sia in entrata sia in uscita dalla città. "Stiamo realizzando – spiega il sindaco Luca Serfilippi – asfaltature di qualità con oltre 10 centimetri di bitume, per garantire lavori duraturi e a regola d’arte: preferiamo fare qualche tratto in meno, ma farlo bene". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strade, scatta il piano da un milione. Aperto il primo cantiere a Bellocchi

