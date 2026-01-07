Monza cantiere ancora aperto | tutti i divieti e le strade chiuse
A Monza, i lavori di rifacimento della rete fognaria in via Molise sono stati prorogati fino al 30 gennaio, prolungando le modifiche alla viabilità già in corso dal 17 novembre. Il cantiere, inizialmente previsto fino al 23 dicembre, continua a influire sulla circolazione stradale, con strade chiuse e divieti temporanei. È importante prestare attenzione alle segnalazioni e rispettare le indicazioni per garantire la sicurezza di tutti.
Sono stati prorogati fino al 30 gennaio i lavori di rifacimento della rete fognaria in via Molise. La presenza del cantiere, che è iniziato il 17 novembre e che avrebbe dovuto concludersi il 23 dicembre, si affiancherà dunque ad alcune modifiche alla viabilità che resteranno in vigore fino a fine. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
