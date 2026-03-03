Strade dissestate scattano i lavori | Asfalti in numerose vie cittadine

A Osimo sono iniziati i lavori di riparazione su diverse vie cittadine, dove le strade si presentano dissestate e danneggiate. La situazione interessa numerose arterie principali e secondarie, con buchi e crepe che rendono difficile la circolazione. Gli interventi sono stati avviati per sistemare le condizioni del manto stradale e migliorare la sicurezza. I lavori sono in corso in vari punti della città.

Una delle principali criticità a Osimo è la condizione approssimativa degli asfalti di diverse strade. Sono stati per questo impegnati fondi importanti a bilancio e grazie anche alle condizioni meteo i primi interventi sono in partenza. Saranno avviati intanto alcuni lavori in strade che erano state sottoposte a interventi di rinnovo dei sottoservizi da parte di Astea. Ieri, ad esempio, sono partiti in via Don Sturzo, in zona Guazzatore che da oggi, per due giorni, resterà chiusa al traffico per i non residenti, per consentire un cantiere più veloce e sicuro. La sindaca Michela Glorio afferma: "Il Comune per quanto di sua competenza...