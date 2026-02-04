Lavori di manutenzione stradale | chiusure e deviazioni in due principali vie cittadine

Il traffico a Ferrara si prepara a un’altra giornata di problemi. Giovedì 5 febbraio, dalle 8 alle 18, via della Vittoria sarà completamente chiusa al traffico tra piazzetta Lampronti e via Mazzini. La strada, che attraversa il centro storico, resterà chiusa per lavori di manutenzione. Gli automobilisti dovranno cercare percorsi alternativi. La polizia municipale ha già comunicato le deviazioni da seguire.

Il traffico di Ferrara si prepara a un’altra giornata di tensione. Giovedì 5 febbraio, dalle 8 alle 18, via della Vittoria – quella che da piazzetta Lampronti a via Mazzini incrocia il cuore del centro storico – sarà chiusa al transito per l’intero tratto. Non sarà un’interruzione momentanea, ma un blocco strutturato, con un’impatto diretto sul movimento dei veicoli, dei pedoni e degli utenti dei mezzi pubblici. L’intervento, realizzato per conto del Gruppo Hera, riguarda la manutenzione del margine stradale, un intervento che sembra piccolo sulla carta, ma che in città, con le sue strade strette e il traffico già compresso, si trasforma in un vero e proprio evento urbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

