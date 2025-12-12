Lavori per la fibra ottica a Fregene modifiche temporanee alla viabilità | le strade interessate

Dal 15 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 a Fregene saranno effettuati lavori di posa della fibra ottica, con modifiche temporanee alla viabilità. Le strade interessate subiranno variazioni temporanee per permettere l’intervento, garantendo la sicurezza di residenti e lavoratori durante le operazioni.

Fiumicino, 12 dicembre 2025 – Dal 15 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 a Fregene scatterà una disciplina di traffico provvisoria per consentire i lavori di posa della fibra ottica. L’intervento comporterà modifiche alla circolazione e alla sosta in diversi tratti stradali, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di cantiere. I divieti. Nel periodo indicato sarà attivo il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nei tratti di volta in volta interessati dai lavori, che saranno opportunamente delimitati e segnalati. Contestualmente verrà istituito il senso unico alternato, accompagnato dall’introduzione del limite massimo di velocità fissato a 30 kmh. Cdn.ilfaroonline.it

Fibra ottica, quasi ultimati i lavori. Sono 900 le utenze già collegate

Fibra ottica, quasi ultimati i lavori. Sono 900 le utenze già collegate - sud), Schignano, Faltugnano, La Foresta e Savignano ... msn.com

Fibra ottica, mesi di lavoro per la posa nelle vie di Dorno - Da oggi aperti i cantieri finanziati con fondi del Pnrr: dureranno fino a giugno Carreggiata ristretta e senso unico alternato nelle strade interessate dagli ... laprovinciapavese.gelocal.it

Comiso Iblea Acque SpA informa che, a seguito di lavori effettuati da una ditta terza per la posa della fibra, è stato accidentalmente danneggiato il tratto principale della condotta di distribuzione dell’acqua. Per questo motivo si è reso necessario interromp - facebook.com facebook