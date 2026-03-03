Strade Bianche 2026 il roster della UAE | al via Del Toro e Jan Christen

Per le Strade Bianche 2026, la squadra UAE ha annunciato la partecipazione di Del Toro e Jan Christen. La formazione si prepara a affrontare la corsa con un roster che mira a garantire copertura in caso di assenze o infortuni, mantenendo così una presenza competitiva lungo tutta la competizione. La scelta dei ciclisti si inserisce in un piano più ampio di gestione della squadra per la stagione.

Negli sport di squadra, quando tutto ciò diventa possibile, si rivela sempre più importante avere a disposizione una rosa numericamente ampia e qualitativamente profonda per riuscire a far fronte alle assenze che gli infortuni impongono nel corso di annate lunghe e faticose. Il ciclismo in questo non fa eccezione. La UAE Team Emirates XRG, nonostante le pesanti defezioni degli infortunati Tim Wellens e Jhonatan Narváez, schiererà la miglior formazione per affiancare il suo fenomeno Tadej Poga?ar alla Strade Bianche 2026. Il fuoriclasse sloveno farà il proprio esordio stagionale con la classica italiana di sabato 7 marzo. Il detentore del titolo ha già vinto in tre occasioni la corsa italiana e punta a stabilire un nuovo record diventando il primo in grado di vincere quattro edizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

