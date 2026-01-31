Alula Tour 2026 Jan Christen vince l’ultima tappa e conquista la generale

La quinta e ultima tappa dell’AlUla Tour 2026 si è appena conclusa. Jan Christen ha vinto la frazione e si è preso anche la classifica generale. La corsa si è conclusa con una vittoria importante per il ciclista, che ha dimostrato di essere il più forte durante l’intera competizione. La gara si è svolta su un percorso impegnativo di 163 chilometri, e alla fine Christen ha tagliato per primo il traguardo di Skyviews of Harrat Uwayrid.

Si è conclusa poco fa la quinta ed ultima tappa dell'AlUla Tour 2026. A tagliare per primo il traguardo di Skyviews of Harrat Uwayrid, dopo 163.9 chilometri, è stato lo svizzero Jan Christen che firma, grazie ad una bella azione in salita nel finale, la settima vittoria in carriera. Colpo doppio per l'elvetico dell'UAE Team Emirates XRG che, oltre alla vittoria di tappa, conquista anche la classifica generale. La frazione, partita da AlUla Old Town, si è accesa a circa 30 chilometri dal traguardo, quando è iniziata la lunga ascesa verso il Gran Premio della Montagna di Harrat Uwayrid. Il gruppo, dopo aver ripresi i fuggitivi di giornata, si è sgranato ai piedi della salita e solo dodici corridori si sono giocati la vittoria finale.

