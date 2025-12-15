Del Toro e Ayuso al Tour de France 2026 Almeida capitano UAE al Giro d’Italia | resta solo Vingegaard indeciso

Le principali squadre del WorldTour stanno definendo le strategie per la stagione 2026, con grandi nomi come Del Toro e Ayuso pronti a partecipare al Tour de France. Almeida, invece, sarà capitano della UAE al Giro d’Italia. Resta ancora in dubbio il futuro di Vingegaard, che si trova in una fase di indecisione circa le proprie scelte.

Periodo di pianificazioni per le grandi squadre del WorldTour, in vista della prossima stagione del massimo circuito internazionale del ciclismo. La programmazione dei vari eventi è sempre più prioritaria e a questo proposito sarà interessante capire chi riuscirà a gestire al meglio i vari impegni. Partendo dalla Stella Polare, Tadej Poga?ar, il fuoriclasse sloveno ha nel mirino il quinto centro al Tour De France, oltre alla disputa con profitto di quattro Classiche Monumento in primavera. Non si sa se lo vedremo in azione nella Vuelta a España. A questo proposito, la squadra dell'asso di Komenda, la UAE Emirates-XRG, ha rivelato i programmi degli altri suoi due leader per la stagione 2026, optando per una chiara diversificazione.

