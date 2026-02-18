Al via fino a sabato 21 febbraio la sperimentazione della nuova Piazza di Limidi

La Regione Emilia-Romagna ha avviato la sperimentazione della nuova Piazza di Limidi, iniziata questa settimana e in programma fino a sabato 21 febbraio. La causa di questa fase è il progetto di riqualificazione urbana, che coinvolge anche la riqualificazione degli spazi pubblici. Durante questa fase, i cittadini possono partecipare a diverse attività e fornire feedback sul nuovo layout. La sperimentazione mira a raccogliere opinioni prima di decidere gli interventi definitivi. La piazza sarà chiusa al traffico durante i fine settimana.

L'area di via Papotti tra il parcheggio delle scuole e il parcheggio del centro sociale Pederzoli è stata temporaneamente pedonalizzata Ha preso il via, e terminerà sabato 21 febbraio, la sperimentazione per la futura Piazza di Limidi, nell'ambito del percorso di rigenerazione urbana sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna. Il progetto, tra i meglio classificati a livello regionale all'interno del bando dedicato, punta a dare alla frazione un nuovo centro, trasformando un'area oggi in gran parte cementificata in uno spazio verde, accogliente e sostenibile, pensato per favorire incontro, socialità e vita di comunità.