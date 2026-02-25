Sanremo 2026 Francesco Renga | La morte prematura di mia madre ha segnato il mio rapporto con le donne

Ecco cosa ha raccontato Francesco Renga nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano Il meglio di me. Francesco Renga torna in gara al Festival di Sanremo dopo il duetto con Nek nella sua ultima partecipazione e, nella conferenza stampa, ha parlato del significato del suo brano: « Viviamo in un periodo storico in cui mostrarsi fragili è considerata una cosa negativa, si rende a nascondere ciò che non va. Per cambiare va guardato quel peggio e sta a te farlo. Invito a non far pesare sugli altri ciò che deve essere prima affrontato da soli. È un invito alla maturità emotiva, è un nuovo modo di essere uomini. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

