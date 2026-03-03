Storico traguardo per Marracash | l’album Persona è disco di diamante

Marracash ha raggiunto un importante risultato con il suo album “Persona”, che è stato certificato come disco di diamante. L’annuncio è stato fatto a Milano il 3 marzo, segnando un momento significativo per il rapper. L’album, pubblicato qualche tempo fa, ha venduto un grande numero di copie, portando questa certificazione ufficiale. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i fan e gli addetti ai lavori.

Milano, 3 mar. (askanews) – Marracash celebra un traguardo storico: l'album "Persona", pubblicato il 31 ottobre 2019, dopo 330 settimane consecutive di permanenza in classifica (oltre 6 anni) – un primato senza precedenti nella musica italiana – conquista oggi la certificazione di disco di Diamante, superando le 500.000 copie vendute. Per festeggiare questo successo, sarà disponibile per 500.000 secondi (5 giorni) "Persona – Diamante Edition", una versione unica e speciale dell'album da collezione. In contemporanea con questo straordinario risultato, l'album "Noi, Loro, Gli Altri" è certificato otto volte disco di platino. Marracash consolida la sua posizione ai vertici della musica italiana ottenendo la certificazione disco di Diamante con l'album "Persona".