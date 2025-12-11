Madame nuovo look sul palco di Marracash e disco in arrivo

Madame si presenta con un nuovo look sul palco del Forum di Assago, durante il concerto di Marracash. La cantante ha scelto un'immagine rinnovata, accompagnata dalla cancellazione di tutte le foto dal suo profilo Instagram. Questi cambiamenti anticipano l’uscita di un nuovo disco, prevista per il 2025.

Milano, 11 dicembre 2025 - Un look tutto nuovo, mostrato peraltro su un palco importante come è stato quello del live al Forum di Assago di Marracash, e un profilo Instagram svuotato di tutte le foto. Tre indizi, si sa, solitamente fanno una prova. E quindi ecco che è lecito aspettarsi qualcosa di nuovo da Madame. Anche perché quel "qualcosa di nuovo" è molto atteso dai fan. Madame: 'Sciccherie' e Sanremo. Era il 2018 quando Francesca Calearo, in arte Madame, è esplosa nel panorama hip hop con 'Sciccherie' imponendosi con il suo modo di scrivere diretto, a tratti crudo, ma molto sincero e privo di sovrastrutture.

