Storica Reyer | batte ancora Schio e conquista le finali six di Eurolega

L’Umana Reyer ha vinto ancora contro Schio in una partita giocata al Taliercio, che era tutto esaurito. La vittoria permette alla squadra di qualificarsi per le finali di sei di Eurolega. La gara si è svolta in un palazzetto pieno, un fatto che evidenzia l’interesse per questa sfida di basket femminile in una giornata infrasettimanale.

In un Taliercio sold-out (notevole per una gara di basket femminile infrasettimanale) l'Umana Reyer segna un'altra pagina indimenticabile della sua storia. Le ragazze di coach Mazzoni battono Schio anche in gara 3 e, contro ogni pronostico d'inizio stagione, volano per la prima volta alle Finali Six di Eurolega. L'ha vinta, meritatamente, la squadra che ci ha creduto di più, che ha preso più tiri difficili o che, forse, ha avuto meno paura di perdere. Encomiabile, dal primo all'ultimo minuto, la difesa veneziana. Già dal primo parziale meglio la Reyer, con Dojkic che infila subito 8 punti. In apertura di secondo quarto Schio pareggia in un amen sul 17-17, ma non sfonda. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Basket femminile, Venezia batte Schio e conquista la Final 6 di Eurolega Basket femminile, Reyer Venezia e Schio si affrontano nella sfida decisiva per le Final 6 di EurolegaÈ un match da dentro o fuori quello che metterà di fronte l’Umana Reyer Venezia e la Famila Wuber Schio martedì 3 marzo, con palla a due fissata al...