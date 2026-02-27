Nicla, una donna di 36 anni, è stata colpita da un aneurisma cerebrale. I suoi amici hanno deciso di creare un podcast intitolato

Firenze, 27 febbraio 2026 – “Ciao Nicla, oggi è venerdì 27 febbraio e questo è il tuo podcast: Ricordi”. È il messaggio che ogni giorno, da sei mesi, apre una puntata di un podcast davvero speciale, nato per riannodare il filo di memoria e parole che Nicla, 36 anni, origini aretine, madre di due bambini piccoli e tecnica di radiologia al Meyer di Firenze, ha perduto all’improvviso, un giorno della scorsa estate. Nicla, la giovane mamma colpita da aneurisma cerebrale Il 24 agosto, sei giorni dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio, Nicla è stata colpita da un aneurisma cerebrale. Poi la corsa all’ospedale di Careggi, gli interventi, la terapia intensiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nicla, mamma di 36 anni colpita da aneurisma cerebrale: gli amici creano un podcast per aiutarla a recuperare la memoria

Giovane mamma colpita da aneurisma: gli amici creano un podcast per aiutarla a recuperare parole e memoriaArezzo, 27 febbraio 2026 – «Ciao Nicla, oggi è venerdì 27 febbraio e questo è il tuo podcast: Ricordi”.

Leggi anche: Il dramma di Nicla, colpita da aneurisma a 36 anni. Raccolta fondi degli amici: "Ha 2 bimbi piccoli, aiutiamola"

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Argomenti discussi: Il dramma di Nicla, colpita da aneurisma a 36 anni. Raccolta fondi degli amici: Ha 2 bimbi piccoli, aiutiamola.

Nicla, 36 anni, colpita da aneurisma, ora vive in uno stato di coscienza minima: gli amici creano un podcast dove le raccontano i suoi ricordiNicla non si muove, ma reagisce. I suoi amici hanno realizzato uno speciale podcast, nato per riannodare il filo di memoria e parole, ogni puntata è un pezzo di vita di Nicla, che ha due bimbi piccoli ... corrierefiorentino.corriere.it

Giovane mamma colpita da aneurisma: amici creano podcast per recuperare parole e memoriaLa storia di Nicla, 36enne aretina, tecnica radiologa al Meyer di Firenze, colpita da aneurisma sei giorni dopo il parto del secondo figlio ... gonews.it