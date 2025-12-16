Presidio e proteste davanti alla STMicroelectronics | Quale sarà il futuro dell' azienda?

Presidio e manifestazioni si sono svolti davanti alla sede di STMicroelectronics, con i lavoratori che hanno espresso preoccupazioni sul futuro dell'azienda. Sotto la pioggia, i dipendenti hanno chiesto chiarezza e garanzie per il loro impiego e quello dei colleghi, evidenziando le tensioni e le incertezze che attraversano il settore.

Fuori, sotto la pioggia, davanti ai tornelli per chiedere certezze per il loro futuro e per quello dei loro colleghi. Il ritiro degli esuberi più volte confermato dai vertici dell’azienda non basta: la Rsu e i rappresentanti dei lavoratori chiedono ai vertici della STMicroelectronics piani chiari. Monzatoday.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Isabella Mica, coordinatrice Fim CISL Video Isabella Mica, coordinatrice Fim CISL Video Isabella Mica, coordinatrice Fim CISL STMicroelectronics, sciopero e presidio sotto la pioggia: “le parole non bastano più” - Occupazione e investimenti al centro delle richieste della RSU che si preparano a continuare gli scioperi domani, 17 dicembre. mbnews.it

