St Microelectronics Guidesi Lombardia | Azienda investa e valorizzi sito strategico Agrate Brianza

(Adnkronos) – “Per noi ST Microelectronics è un’azienda strategica e la visita di oggi ha confermato pienamente le nostre convinzioni. Si tratta per noi dell'ultima visita dell'anno in aziende lombarde e fa seguito ad altri incontri già avvenuti nei mesi scorsi in questo stabilimento. È una realtà fortemente innovativa: uno stabilimento che investe in nuove . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Mobilitazione ad Agrate. Rabbia al presidio St: "L’azienda continua a trasferire attività in Asia"

Leggi anche: La grande azienda che apre un nuovo sito in Lombardia e assume oltre 220 lavoratori

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

ST Microelectronics, Guidesi 'azienda valorizzi sito di Agrate' - "Per noi ST Microelectronics è un'azienda strategica e la visita di oggi ha confermato pienamente le nostre convinzioni. ansa.it