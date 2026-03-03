Stipendio docenti e ATA Una tantum assente nel cedolino di febbraio? Quali passi seguire Pillole di Question Time

Durante il question time del 19 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di Marcello Pacifico, presidente nazionale di un’associazione sindacale, si è discusso della mancata erogazione di una tantum negli stipendi di febbraio per docenti e personale ATA. La questione riguarda l’assenza di questa somma nel cedolino di quel mese e i passaggi da seguire per chiarimenti.

