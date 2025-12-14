Stipendio docenti e ATA cosa controllare nel cedolino per capire se l’importo è corretto Pillole di Question Time

L’articolo fornisce indicazioni su come verificare la correttezza dello stipendio nel cedolino dei docenti e del personale ATA, evidenziando aspetti chiave da controllare. Durante il question time del 2 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino e Marcello Pacifico hanno sottolineato l’importanza di monitorare con attenzione le voci stipendiali per evitare errori e incongruenze.

Nel question time del 2 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, si è affrontato un tema rilevante per il personale scolastico: l'importanza del controllo costante dei cedolini stipendiali. L'attenzione è stata posta in particolare sulla necessità di verificare non solo il mese corrente, ma anche quelli precedenti e le annualità passate.

