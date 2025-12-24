Trento piange Fabrizio Bresaola 12 anni dopo il coma | morto a 34 anni in moto la stessa strada e lo stesso ospedale

L’incidente sulla Gardesana orientale. Una tragedia che sembra scritta dal destino. Fabrizio Bresaola, 34 anni, ha perso la vita nella serata di martedì 23 dicembre dopo aver perso il controllo della sua motocicletta lungo la Gardesana orientale, nel tratto che collega Nago Torbole a Malcesine, in provincia di Trento. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si sarebbe trattato di una uscita autonoma: nessun altro veicolo risulta coinvolto nello schianto. Per cause in fase di accertamento, il giovane è finito violentemente sull’asfalto. I soccorsi e la corsa disperata in ospedale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

