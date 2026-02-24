Stellantis | addio alla cinghia arriva la catena per motori più

Stellantis ha deciso di abbandonare la cinghia a bagno d’olio, passando alla catena di distribuzione. La causa principale è la maggiore affidabilità e durata di quest’ultima, che riduce i rischi di rottura e manutenzione. La scelta interessa principalmente i nuovi motori, mentre alcuni modelli come Peugeot 208, Opel Corsa e Jeep Avenger montano ancora la tecnologia più vecchia. La transizione verso le catene di distribuzione accelera con l’obiettivo di migliorare le prestazioni complessive.

Stellantis: la cinghia a bagno d’olio resiste in alcuni motori, ma la catena è il futuro. Stellantis sta gradualmente sostituendo la cinghia a bagno d’olio con la catena di distribuzione nei suoi motori, ma alcune versioni di modelli come la Peugeot 208, l’Opel Corsa e la Jeep Avenger continuano a montare la tecnologia più datata. La transizione verso la catena, più resistente e adatta a condizioni di guida stressanti, è già stata completata per i motori mild hybrid da 110 CV e 136 CV, ma alcune varianti di ingresso mantengono ancora la cinghia. La differenza tra i due sistemi è visibile anche esternamente: il tappo dell’olio si trova sul coperchio superiore del motore nelle versioni con catena, mentre è posizionato lateralmente vicino al tubo del turbocompressore nelle versioni con cinghia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Stellantis rilancia produzione motori a Termoli con nuove capacità e competitività migliorataStellantis riapre la produzione di motori a Termoli.

Motori termici si cambia: Ue toglie lo stop al 2035. Stellantis criticaL'Unione Europea ha deciso di revocare lo stop al divieto di vendita di motori termici dal 2035, suscitando reazioni contrastanti nell'industria automobilistica.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Stellantis valuta il passaggio al FireFly, addio al 1.2 PureTech?; Stellantis: su quali auto troviamo ancora il motore PureTech 1.2 con cinghia a bagno d’olio; Stellantis pronta a investire miliardi per rivoluzionare la gamma motori.

In quali motori di Stellantis c'è ancora la cinghia a bagno d'olioCon la EB2 Gen3 introdotta da Stellantis, la catena ha preso il posto della cinghia a bagno d'olio. Tuttavia, quest'ultima è ancora presente ... msn.com

Stellantis valuta il passaggio al FireFly, addio al 1.2 PureTech?Stellantis sta rivedendo le proprie priorità sui motori a benzina. Nel corso di un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il gruppo ha confermato investimenti significativi sulla fam ... motorisumotori.it

Addio alla Gigafactory, il ritorno di Chiara Appendino al sito Stellantis - facebook.com facebook

Stellantis dice addio allo smart working. «Cari colleghi, ora tornate tutti in ufficio» x.com