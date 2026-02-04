Il Giurì dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria ha imposto a BYD di fermare la sua campagna pubblicitaria contro Stellantis. La pubblicità, che promuoveva la rottamazione delle vetture con motore Puretech, era partita all’inizio dell’anno. Ora, il colosso cinese delle auto elettriche dovrà interrompere le sue campagne, a causa di un’ingiunzione ufficiale.

La guerra commerciale di BYD a Stellantis deve fermarsi. Anzi, si è già fermata. Su ordine del Giurì dell’ Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria il colosso cinese delle auto elettriche ha dovuto fermato la campagna “Operazione Purefication”, lanciata a inizio anno per promuovere la rottamazione di vetture con la cinghia a bagno d’olio. Traduzione: un attacco frontale a uno specifico gruppo di auto di Peugeot, marchio di Stellantis, e al motore Puretech 1.2. Violati tre articoli del codice. Il Giurì, presieduto dal vicepresidente Mario Libertini, ordinario di Diritto industriale e commerciale a La Sapienza, ha intimato a BYD di cancellare da ogni piattaforma la pubblicità, rimuovendola anche da ogni concessionaria, perché ha violato 3 articoli del codice relativamente alla comunicazione ingannevole, alla comparazione e alla denigrazione di altri operatori del mercato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Giurì ferma la guerra commerciale di BYD a Stellantis: “Stop alla pubblicità sulla rottamazione del motore Puretech”

Approfondimenti su BYD Stellantis

Il Giurì della pubblicità ha deciso di bloccare temporaneamente la campagna pubblicitaria di Byd.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

BYD sfotte Stellantis e la sua cinghia a bagno d’olio bonus di 10mila euro se rottami il Puretech

Ultime notizie su BYD Stellantis

Argomenti discussi: Limite di finanziabilità, piano di ammortamento alla francese e TAEG: i punti fermi della giurisprudenza.

Il Giurì ferma la guerra commerciale di BYD a Stellantis: Stop alla pubblicità sulla rottamazione del motore PuretechIl testo chiede undici impegni all'esecutivo: dallo stop della decretazione d'urgenza al rientro degli agenti impegnati in Albania. Il ministro in Aula: Indegno accusarci di aver organizzato le viole ... ilfattoquotidiano.it

Il Giurì della pubblicità ferma la campagna BydL'autorità non ha ancora pubblicato la decisione ma il dispositivo è stato inviato alle concessionarie pubblicitarie per l'Operazione Purefication ... msn.com

La crescita non si ferma e, anzi, cambia passo: Lockton P.L. Ferrari prosegue il percorso di sviluppo orizzontale avviato nel 2025 e annuncia la nascita della divisione Global Solutions Italia, affidandone la guida a Gerolamo Chiavari, professionista con oltre tr - facebook.com facebook