Dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2026, l’attenzione si sposta subito verso le prossime edizioni. Stefano De Martino ha dichiarato di essere pronto per partecipare nel 2027, segnando un passaggio importante nel mondo della musica e della televisione italiana. Mentre si celebrano gli ascolti e i brani più ascoltati, l’interesse si concentra già sul futuro dell’evento e sui protagonisti che lo accompagneranno.

Il Festival di Sanremo 2026 ha ufficialmente chiuso i battenti ma, come accade con ogni grande evento che si rispetti, mentre si celebrano gli ascolti, si canticchiano i brani diventati già tormentoni e si tirano le somme di un'edizione fortunata, lo sguardo è già proiettato in avanti. E proprio in queste ore i pensieri corrono inevitabilmente a Stefano De Martino. Il conduttore napoletano sarà infatti il nuovo volto del Festival di Sanremo 2027. Un passaggio di testimone importante che segna per lui un nuovo capitolo professionale ambizioso, sfidante e già pieno di aspettative. Stefano De Martino, le prime parole da conduttore di "Sanremo 2027" Il Festival di Sanremo 2026 è appena arrivato ai titoli di coda e già si parla dell'edizione 2027.

© Dilei.it - Stefano De Martino pronto per Sanremo 2027. Le prime parole dopo il passaggio di testimone

Passaggio di consegne all’Ariston: De Martino pronto a prendersi Sanremo 2027La serata finale del Festival di Sanremo 2026 segna un momento di profonda trasformazione per la televisione italiana.

Sanremo 2027, il colpo di scena: Conti passa il testimone a Stefano De MartinoIl nome del prossimo padrone di casa del Festival di Sanremo è stato svelato in modo del tutto inedito.

Stefano de Martino pronto a Sanremo 2027: stiamo pedalandoStefano de Martino inizia a studiare per Sanremo 2027: ecco le sue parole al TG1 ... ultimenotizieflash.com

Il successore di Carlo Conti è Stefano De Martino, ma il pibe de oro della Rai è pronto per l’Ariston?La notizia di Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027 era nell'aria: il vero colpo di teatro però, è stato annunciarlo direttore artistico. L'altro colpo di teatro invece, è stato piazzarlo in b ... mowmag.com

Dalla terza media (fake) alle amicizie con Arianna Meloni: a Stefano De Martino, prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, non si perdona nulla. È evidente: a qualcuno dà molto fastidio. A cura di Gennaro Marco Duello - facebook.com facebook

"Sto studiando, vorrei scrivere una nuova pagina di #Sanremo". Al Tg1 il neo conduttore e direttore artistico del #Festival Stefano De Martino. #Tg1 x.com