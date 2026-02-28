Passaggio di consegne all’Ariston | De Martino pronto a prendersi Sanremo 2027

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, si è assistito a un passaggio di consegne che vede protagonista De Martino, pronto a guidare l’evento nel 2027. Si tratta di un momento che segna un cambiamento importante nella gestione del festival, con il conduttore che si prepara a prendere le redini della prossima edizione. La serata ha rappresentato anche un momento di transizione per la televisione italiana.

La serata finale del Festival di Sanremo 2026 segna un momento di profonda trasformazione per la televisione italiana. Mentre Carlo Conti si appresta a chiudere il sipario sulla sua attuale gestione, l’attenzione dei media e del pubblico è tutta rivolta al futuro della kermesse canora più importante d’Italia. L’aria che si respira all’interno del Teatro Ariston è carica di aspettativa, non solo per la proclamazione del vincitore di questa edizione, ma soprattutto per l’annuncio ufficiale che riguarda la conduzione del 2027. Le indiscrezioni delle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti, delineando un quadro che vede Stefano De Martino come il protagonista assoluto della prossima stagione sanremese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Contenuti e approfondimenti su Passaggio di.

Temi più discussi: Passaggio di consegne: obblighi dell'amministratore; Passaggio di consegne nella Legione Carabinieri Puglia: il commiato del Generale Mannucci Benincasa; Passaggio di consegne all'Ordine dei Commercialisti, Valchera è il nuovo presidente; Panathlon Club Lecco: passaggio di consegne tra Mauri e Benedetti.

