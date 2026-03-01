VIDEO Sanremo 2027 Stefano De Martino conduttore e direttore artistico | l’annuncio

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente che Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. La decisione è stata comunicata recentemente, e De Martino assumerà entrambi i ruoli durante l’evento musicale. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

Carlo Conti ha ufficializzato Stefano De Martino come prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. "Vi posso annunciare che Stefano sarà conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo", ha detto Conti dopo aver raggiunto il collega in platea. "Io voglio ringraziare te, Carlo, perché ricevere questo testimone da te è un gesto di generosità non scontato che ricorderò per sempre. Voglio ringraziare la Rai per questa opportunità". Così Stefano De Martino, rivolgendosi in platea a Carlo Conti dopo aver ricevuto l'investitura ufficiale da parte di Carlo Conti per il ruolo da conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo 2027. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

