Per l’edizione 2027 di Sanremo, il ruolo di conduttore e direttore artistico è stato affidato a Stefano De Martino. Dopo due anni di gestione di Carlo Conti, la direzione della manifestazione torna nelle mani di un volto noto dello spettacolo italiano. La scelta è stata ufficializzata in seguito alla conclusione del ciclo precedente.

Il Festival di Sanremo ha un nuovo padrone di casa. Dopo il secondo ciclo Conti, durato due anni, la kermesse canora per l’edizione 2027 passa a Stefano De Martino. E per la prima volta, il passaggio di consegne avviene all’Ariston, con Carlo Conti che, durante la finale di Sanremo 2026, annuncia e ufficializza il suo successore, presente in Teatro. Vi posso ufficializzare che Stefano sarà il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo dice Conti. De Martino, al suo fianco, si commuove e ringrazia la Rai: Sono molto felice, ringrazio la Rai, l’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, il Direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore per questa opportunità straordinaria e Carlo Conti che con molta generosità ha voluto che fossi qui stasera per passarmi il testimone. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Stefano De Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027

