La stazione Montesanto della metro Linea 2 chiusa per tre mesi | lavori alle scale mobili e fisse

Dal 25 gennaio al 24 aprile, la stazione Montesanto della Linea 2 della metropolitana di Napoli sarà temporaneamente chiusa per lavori di manutenzione e restyling delle scale mobili e fisse. Durante questo periodo, i viaggiatori dovranno pianificare alternative di percorso, in quanto la stazione resterà inattiva per consentire interventi che miglioreranno la sicurezza e l’efficienza del servizio.

Per la sostituzione delle scale mobili e il restyling delle scale fisse, dal 25 gennaio al 24 aprile la stazione di Montesanto della Linea 2 della metropolitana di Napoli sarà chiusa ai viaggiatori.

Napoli, lavori alla stazione di Montesanto: cambia la circolazione dei treni - Dal 25 gennaio al 24 aprile fermata inibita al servizio viaggiatori investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro finanziati con fondi PNRR Napoli, 10 gennaio 2026 – Dal 25 gennaio ... msn.com

Fumo nella metro Linea 2 a Cavour e stazioni evacuate: ecco cosa è successo - Fumo in galleria tra le stazioni Cavour e Montesanto della metropolitana Linea 2 nella serata di ieri, sabato 15 febbraio. fanpage.it

