La fermata al Colosseo della Metro C fa discutere ko 2 scale mobili
AGI - Esordio in 'salita' per la fermata Colosseo-Fori Imperiali della metro C. Sono ancora guaste, infatti, due scale mobili nella stazione inaugurata il 16 dicembre scorso alla presenza dei ministri Matteo Salvini (Trasporti), Alessandro Giuli (Cultura) e del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il primo impianto non era funzionante già da giorni. Oggi se n'è aggiunto un secondo. Barriere di plastica gialle, con tanto di segnale di pericolo, segnalano il guasto a cittadini e turisti. La nuova tratta della Linea C della metropolitana ha così consegnato al centro della Capitale due nuove fermate, ColosseoFori Imperiali (fondamentale per il collegamento con la Linea B ) e Porta Metronia e anche due importanti complessi archeologici integrati all'interno delle stazioni. 🔗 Leggi su Agi.it
