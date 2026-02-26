Consolidamento e messa in sicurezza di tratto dissestato ecco dove e quando sarà chiusa la statale 188

Fino a venerdì 6 marzo, la statale 188 sarà temporaneamente chiusa nel tratto tra Santa Margherita di Belice e il bivio di Portella Misilbesi. L’intervento mira a consolidare e mettere in sicurezza una porzione della strada che presenta dissesti, richiedendo pertanto una chiusura temporanea al traffico per permettere i lavori. La chiusura è necessaria per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Fino a venerdì 6 marzo la strada statale 188 "Centro Occidentale Sicula" sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra l'abitato di Santa Margherita di Belice e il bivio di Portella Misilbesi. Lo rendono noto dall'Anas. Restano consentiti l'accesso e la circolazione ai soli residenti e.