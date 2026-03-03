Stasera Chivu con una punta | tocca a Pio L' ultima volta dell' Inter? Con Inzaghi a Como

Stas tonight, Chivu sarà in campo con una punta, e tocca a Pio. L'ultima partita dell'Inter potrebbe essere con Inzaghi in panchina a Como. La squadra giocherà senza Lautaro e Bonny, con il derby in programma domenica. L’allenatore sta valutando un attacco inedito, puntando su Thuram come possibile partner in avanti.

L’ultima volta è stata sul lago. Stessa partita, Como-Inter, ma contesto diverso. Nell’ultima giornata del campionato scorso, a pochi giorni dalla finale di Champions, Inzaghi varò un 3-4-2-1 con Correa e Zalewski dietro Taremi. Un modulo già proposto contro il Torino due giornate prima. Una scelta vincente conclusa con due vittorie sue due, entrambe per 2-0. A distanza di un pugno di mesi Cristian Chivu potrebbe riproporre uno schema simile, con una punta e mezza, schierando Esposito accanto a Frattesi. L’azzurro è in ballottaggio con Thuram per un posto accanto al ventenne del Rione Cicerone. Una scelta conservativa. Con Lautaro e Bonny fuori gioco, a Chivu sono rimasti solo due attaccanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stasera Chivu con una punta: tocca a Pio. L'ultima volta dell'Inter? Con Inzaghi a Como... Lecce-Inter, il pronostico: Chivu prova subito a cancellare Bodo. Lautaro ko, tocca a PioI nerazzurri tornano in campo dopo il ko di Champions e si presentano al Via del Mare senza il capitano infortunato: pronta la coppia Esposito-Thuram... Leggi anche: Pio Esposito non si tocca! L’Inter prepara il rinnovo con maxi aumento di stipendio Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stasera Chivu Temi più discussi: Chivu: Possiamo rimontare contro il Bodo. E poi scoppia la polemica col giornalista norvegese; Ridi pure?, Chivu litiga con giornalista che lo 'sfotte' prima di Inter-Bodo; Playoff Champions, stasera Inter-Bodø: per Chivu rimonta possibile; Champions League, Inter-Bodø 1-2: Chivu & C umiliati e fuori. Probabili formazioni Inter-Bodo Glimt: la mossa di Chivu per la rimontaSe c’è una squadra che può ribaltare, è la nostra. Chivu crede nella rimonta, deve crederci per forza, stasera contro il Bodo Glimt nel match valevole per il ritorno del playoff Champions. calciomercato.it Inter-Juventus, stasera in Tv: dove vederla, doppia diretta, record e le parole (inattese) di Chivu sull'arbitroInter-Juventus nella storia: il derby d'Italia della 25esima giornata è il secondo match con più incassi di sempre. Chivu infuoca l'attesa con le parole sull'arbitro ... libero.it Le idee di formazione di #Chivu Pronto il turnover stasera in #ComoInter x.com Stasera c’è il Como in semifinale di Coppa Italia e Chivu stravolge l’Inter: otto cambi nella formazione titolare, siete d’accordo con queste scelte Si annuncia un’Inter rivoluzionata. Perché i cambi per l’andata della semifinale di Coppa Italia sul campo - facebook.com facebook