Lecce-Inter il pronostico | Chivu prova subito a cancellare Bodo Lautaro ko tocca a Pio
Lecce-Inter si gioca in un momento difficile per gli ospiti, ancora scossi dalla sconfitta in Champions. Chivu spinge i suoi a scendere in campo con l’obiettivo di cancellare la sconfitta precedente, puntando subito su una strategia offensiva. Lautaro Martinez è fuori causa a causa di un infortunio, quindi tocca a Pio Pio Esposito e Thuram guidare l’attacco. I nerazzurri cercano una reazione, mentre il Lecce si prepara a difendersi in casa. La partita si annuncia aperta e combattuta.
I nerazzurri tornano in campo dopo il ko di Champions e si presentano al Via del Mare senza il capitano infortunato: pronta la coppia Esposito-Thuram Dimenticare subito la brutta sconfitta di Champions nella sfida di andata dei playoff contro il Bodo e riprendere subito la corsa scudetto dopo che il vantaggio sul Milan è salito a +7: è questo l'ordine di Chivu in attesa del possibile ribaltone in Europa. Scopriamo pronostico e quote di Lecce-Inter in programma sabato 21 febbraio alle ore 18. La trasferta di Champions in Norvegia è stata negativa sotto tutti i punti di vista per Chivu che oltre a perdere la partita (3-1 per il Bodo) ha anche dovuto sopportare il ko di Lautaro.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: LIVE Alle 21 Bodo-Inter: Chivu si affida a Lautaro e Pio Esposito per scardinare il muro norvegese
Leggi anche: Inter ko col Bodo, le parole choc di Chivu: "Lautaro? L'abbiamo perso"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lecce-Inter, notte di battaglia al Via del Mare: il pronostico; Lecce-Inter 21 febbraio 2026; Lecce-Inter (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; Pronostico Lecce-Inter: Analisi e Formazioni.
Lecce-Inter pronostico e quote: la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Lecce-Inter con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto della sfida valida per il 26° turno di campionato. calciomercato.com
Pronostico Lecce-Inter: riscatto immediato dopo il grande shockLecce-Inter è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it
TS - Lecce- #Inter, Thuram sicuro del posto. Chance per Diouf a metà campo Le ultime x.com
L’Inter rischia di dover inventare il centrocampo contro il Lecce a causa di alcuni infortuni e acciacchi fisici di diversi giocatori Chi non potrà giocare in campionato perché infortunato: https://fanpa.ge/Uh4TJ. - facebook.com facebook