Lecce-Inter il pronostico | Chivu prova subito a cancellare Bodo Lautaro ko tocca a Pio

Lecce-Inter si gioca in un momento difficile per gli ospiti, ancora scossi dalla sconfitta in Champions. Chivu spinge i suoi a scendere in campo con l’obiettivo di cancellare la sconfitta precedente, puntando subito su una strategia offensiva. Lautaro Martinez è fuori causa a causa di un infortunio, quindi tocca a Pio Pio Esposito e Thuram guidare l’attacco. I nerazzurri cercano una reazione, mentre il Lecce si prepara a difendersi in casa. La partita si annuncia aperta e combattuta.

I nerazzurri tornano in campo dopo il ko di Champions e si presentano al Via del Mare senza il capitano infortunato: pronta la coppia Esposito-Thuram Dimenticare subito la brutta sconfitta di Champions nella sfida di andata dei playoff contro il Bodo e riprendere subito la corsa scudetto dopo che il vantaggio sul Milan è salito a +7: è questo l'ordine di Chivu in attesa del possibile ribaltone in Europa. Scopriamo pronostico e quote di Lecce-Inter in programma sabato 21 febbraio alle ore 18. La trasferta di Champions in Norvegia è stata negativa sotto tutti i punti di vista per Chivu che oltre a perdere la partita (3-1 per il Bodo) ha anche dovuto sopportare il ko di Lautaro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

