Pio Esposito non si tocca! L’Inter prepara il rinnovo con maxi aumento di stipendio

Francesco Pio Esposito, giovane talento dell’Inter, sta attirando l’attenzione grazie alla sua recente performance contro il Lecce, che ha contribuito a rafforzare la posizione della squadra in classifica. La società nerazzurra sta valutando un rinnovo contrattuale con un aumento di stipendio significativo, sottolineando l’importanza del giocatore nel progetto futuro del club. Questa decisione riflette la volontà di investire sui giovani e consolidare il talento emergente in rosa.

Francesco Pio Esposito è ormai il nome più caldo in casa Inter. Il gol decisivo contro il Lecce, arrivato mercoledì sera a San Siro, non solo ha regalato ai nerazzurri tre punti pesantissimi, ma ha anche contribuito a scavare un solco di sei lunghezze sul Napoli campione d'Italia. Un sigillo che certifica definitivamente la crescita del classe 2005, oggi al centro dell'attenzione anche fuori dai confini italiani. Come riporta Tuttosport, l'ascesa di Pio non è passata inosservata nemmeno in Premier League, dove diversi club hanno già iniziato a seguirlo con attenzione in vista del mercato estivo.

L’ascesa di Pio Esposito: da Castellammare all’Inter - È nato a pochi chilometri di Fuorigrotta, ma l’azzurro non l’ha mai sfiorato. napoli.repubblica.it

Pio Esposito entra dalla panchina e decide Inter-Lecce! I nerazzurri sono campioni d'inverno e allungano in classifica sul Napoli, ora a 6 punti di distanza. Domani tocca al Milan - facebook.com facebook

Questa sera tocca a noi Forza Interisti @play_eFootball x.com

