‘Tali e quali’ stasera venerdì 9 gennaio | lo show di Rai 1 con Nicola Savino

Stasera, venerdì 9 gennaio, alle 21.30 su Rai 1, prende il via la nuova edizione di ‘Tali e Quali’, il programma di varietà condotto da Nicola Savino. La trasmissione propone imitazioni di celebrità e performance di intrattenimento, offrendo agli spettatori un aggiornamento sulle tendenze e sul talento dei partecipanti. Una serata dedicata allo spettacolo, con un format ormai consolidato e apprezzato dal pubblico.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.