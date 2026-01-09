‘Tali e quali’ stasera venerdì 9 gennaio | lo show di Rai 1 con Nicola Savino
Stasera, venerdì 9 gennaio, alle 21.30 su Rai 1, prende il via la nuova edizione di ‘Tali e Quali’, il programma di varietà condotto da Nicola Savino. La trasmissione propone imitazioni di celebrità e performance di intrattenimento, offrendo agli spettatori un aggiornamento sulle tendenze e sul talento dei partecipanti. Una serata dedicata allo spettacolo, con un format ormai consolidato e apprezzato dal pubblico.
(Adnkronos) – Stasera, venerdì 9 gennaio, debutta alle 21.30 su Rai 1 la nuova edizione di ‘Tali e Quali’, il varietà condotto da Nicola Savino. Talenti non ancora conosciuti alla prova del grande pubblico. In giuria Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez, e in questa puntata, quarto giudice Carlo Conti. Il programma nasce come versione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Francesco Totti sconvolge la TV: cosa farà a Tali e Quali Show?
Leggi anche: GLI SHOW 2026 DI RAI1: TALI E QUALI, THE VOICE KIDS E POI “IL VUOTO”, PER ORA ALMENO
Che sia da solo o in compagnia un panino di N.1 la vita e’ bella è sempre una buona idea . Quindi stasera panino I nostri panini sono espressi, studiati nei minimi dettagli con ingredienti di alta qualità e accostamenti tali da creare dipendenza. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.