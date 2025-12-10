Roberto Benigni torna stasera su Rai 1 con lo show evento Pietro - Un uomo nel vento | di cosa si tratta
Stasera su Rai 1 alle 21:30, Roberto Benigni presenta
Stasera su Rai 1 alle 21:30 verrà trasmesso lo show evento di Roberto Benigni dedicato a San Pietro, dal titolo Pietro - Un uomo nel vento: ecco le prime anticipazioni Dopo aver incantato la platea di Rai 1 a marzo con lo spettacolo dedicato all'Europa unita, Roberto Benigni torna in questo mercoledì 10 dicembre con un'altra serata unica, una prima mondiale, per celebrare nel nome di Pietro il Giubileo che sta per terminare. Pietro - Un uomo nel vento è il monologo (che troverete, in forma ampliata, anche nel nuovo libro di Roberto Benigni, in arrivo domani in tutte le librerie, edito da Einaudi) che porterà per la prima volta un evento tv nel cuore di Città del Vaticano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
“Pietro, un uomo nel vento”: Roberto Benigni torna su Rai 1 con uno spettacolo sul primo Papa - «La sua umanità è l’umanità di tutti noi: si arrabbia, agisce d’impulso, sbaglia, fraintende, piange, ride, si addormenta, soffre, gioisce e si lascia commuovere... iodonna.it scrive
Roberto Benigni stasera su Rai 1 racconta “Pietro – Un uomo nel vento” - 30 su Rai 1, Rai Radio 3 e RaiPlay, andrà in onda una prima mondiale che unisce ... Scrive thesocialpost.it
Appuntamento imperdibile con "Pietro - Un uomo nel vento". Una serata unica, una prima mondiale su Rai 1 HD alle 21:30! Roberto Benigni torna sul palco con un nuovo, intenso monologo dedicato alla storia di San Pietro. Dal cuore del Vaticano, un viaggi Vai su Facebook
In occasione del Giubileo che sta per terminare, l'appuntamento è per questa sera alle 21.30. #RobertoBenigni Vai su X
