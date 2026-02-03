#StarComingSoon | le uscite Star Comics di febbraio 2026

A febbraio, Star Comics porta in libreria una serie di nuove uscite molto attese. Tra questi, ci sono i titoli delle serie shojo più popolari, ma anche grandi classici della mitologia e alcuni dei fumetti più in voga al momento. La casa editrice punta a soddisfare i gusti di ogni lettore, con proposte che spaziano tra generi diversi e che promettono di catturare l’attenzione del pubblico.

Star Comics dà il benvenuto al mese di febbraio con un ricco calendario di uscite, con titoli che spaziano dalle serie shojo più amate ai grandi classici della mitologia, fino ai fenomeni del momento che hanno conquistato il pubblico internazionale. Il mese si apre il 3 febbraio con una pubblicazione speciale destinata a fare la gioia dei collezionisti: OTAKU VAMPIRE'S LOVE BITE n. 1 Limited Edition. Questa nuova e frizzante serie romantica con vampiri otaku porta la firma di Julietta Suzuki, l'autrice di KAMISAMA KISS, una delle autrici shojo più amate in Giappone e all'estero. L'edizione Limited del primo volume avrà in allegato due segnalibri in PVC dedicati sia a OTAKU VAMPIRE'S LOVE BITE che a KAMISAMA KISS.

