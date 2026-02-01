Per San Valentino Edizioni BD & J-POP Manga vi farà innamorare delle sue nuove uscite

Per San Valentino, Edizioni BD e J-POP Manga lanciano nuove uscite per gli appassionati di manga. Se ancora non avete deciso cosa regalare alla vostra metà, questa potrebbe essere l’occasione giusta. Le case editrici hanno preparato delle novità interessanti per il mese di febbraio, pensate appositamente per gli innamorati e gli amanti dei fumetti giapponesi.

A tutti gli innamorati e amanti dei manga, se non sapete cosa regalare alla vostra metà, Edizioni BD & J-POP ha quello che vi serve, grazie le sue nuove, interessantissime, uscite per il mese di Febbraio. Ecco il comunicato stampa: Quest'anno il mese di San Valentino non sarà un momento felice solo per coppie e inguaribili romantici. A febbraio Edizioni BD & J-POP Manga presentano novità per tutti i gusti! Satoshi Tajiri -©J-Pop Manga Si inizia con Satoshi Tajiri – Il mio mondo, i miei Pokémon, la biografia ufficiale del creatore dei mitici mostriciattoli tascabili che hanno conquistato il mondo.

