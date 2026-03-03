A partire da luglio, chi utilizza i veicoli elettrici per entrare in Ztl dovrà pagare una tariffa annuale di 500 o 1000 euro, a seconda della categoria di utenza. La somma non varia in base alla dimensione del veicolo, ma resta fissa per chi rientra in determinate categorie. La scelta di questa tariffa si applica senza distinzione tra diversi tipi di mezzi elettrici.

Tariffa secca: mille o 500 euro l’anno a seconda della categoria di utenza (e non del tipo di veicolo), a prescindere dalla dimensione del mezzo elettrico con cui si vuole entrare in Ztl. Che si tratti di una berlina o di un’utilitaria, il costo del permesso che entrerà in vigore il 1° luglio non cambia. Eppure il Comune di Roma ha motivato il provvedimento con la «congestione del traffico» e la attuale «già limitata disponibilità di spazi e di parcheggi». Dovrebbe pur cambiare qualcosa, allora, in termini tariffari tra una vettura lunga quasi cinque metri e un’altra che non arriva a tre. Soprattutto visto che in Centro si tende, in modo irregolare, a parcheggiare anche dove non si può. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Stangata elettriche, chi paga e quanto da luglio per entrare in Ztl

Stangata auto elettriche, ecco chi (e quanto) deve pagare il permesso ZtlDal 1° luglio a Roma la stangata per i veicoli elettrici in Ztl, ma chi deve pagare e quanto? Per capirlo sono utili le tabelle allegate alla...

Ztl, le auto elettriche pagano dal 1° luglio. Quanto costa il passDal 1° luglio anche chi guida un’auto elettrica dovrà pagare per entrare nelle Ztl di Roma (tutte quante) ma il permesso non costerà mille euro per...

Contenuti utili per approfondire Stangata elettriche

Temi più discussi: Stangata auto elettriche, ecco chi (e quanto) deve pagare il permesso Ztl; ZTL Roma, batosta confermata per le auto elettriche: il pass diventa a pagamento dal 1° luglio 2026 | Quattroruote.it; Stangata sui carburanti dopo l’attacco all’Iran, ma il peggio deve ancora arrivare; Stangata totale: come la guerra sta per far esplodere bollette, carburanti e carrello della spesa.

Batosta confermata per le auto elettriche: il pass diventa a pagamento dal 1° luglio 2026Stangata per chi circola nelle ZTL di Roma con l’auto elettrica. La Giunta ha appena approvato l’introduzione, dal 1° luglio 2026, di un permesso annuale a pagamento per l’accesso - negli orari di fun ... quattroruote.it

Stangata auto elettriche, ecco chi (e quanto) deve pagare il permesso ZtlDal 1° luglio a Roma la stangata per i veicoli elettrici in Ztl , ma chi deve pagare e quanto? Per capirlo sono utili le tabelle allegate ... iltempo.it

Germania, stangata sulle ricariche elettriche: accuse sui prezzi eccessivi - facebook.com facebook

Stangata da mille euro sulle auto elettriche: Gualtieri fulmina gli automobilisti romani x.com