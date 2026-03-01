stangata auto elettriche ecco chi e quanto deve pagare il permesso ztl

Dal 1° luglio a Roma entrerà in vigore una nuova tariffa per i veicoli elettrici che accedono alle zone a traffico limitato. La delibera approvata la settimana scorsa dalla giunta capitolina stabilisce chi dovrà pagare e l’importo da versare, con le tabelle allegata che dettagliano le tariffe applicate. La misura riguarda specificamente i veicoli elettrici in Ztl.

Dal 1° luglio a Roma la stangata per i veicoli elettrici in Ztl, ma chi deve pagare e quanto? Per capirlo sono utili le tabelle allegate alla delibera approvata dalla giunta capitolina la scorsa settimana. Salta agli occhi, ad esempio, il nuovo permesso annuale al costo di 360 euro per le Ztl Centro storico e Trastevere e riservato agli autocarri («compresi i veicoli adibiti al trasporto merci e ai servizi tecnologici», si legge nel documento) che attualmente, se sono elettrici, entrano gratis. Una brutta sorpresa per chi ha investito in una flotta a zero emissioni. Se si opta invece per un carnet da 50 ingressi bisognerà sborsare 75 euro, 150 euro per cento voucher e 300 per duecento ingressi l’anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

