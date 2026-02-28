Ztl le auto elettriche pagano dal 1° luglio Quanto costa il pass

Dal primo luglio le auto elettriche devono pagare per entrare nelle Ztl di Roma. Il costo del permesso non sarà di mille euro come annunciato in passato, ma varierà in base alle direttive firmate dall'assessore alla Mobilità. La misura riguarda tutte le zone a traffico limitato della città e si applica anche ai veicoli a zero emissioni.

Dal 1° luglio anche chi guida un’auto elettrica dovrà pagare per entrare nelle Ztl di Roma (tutte quante) ma il permesso non costerà mille euro per tutti, come il Campidoglio ha annunciato l’11 febbraio scorso illustrando due direttive firmate dall’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè. Dopo due settimane di polemiche, infatti, ha prevalso il compromesso: sì al pass Ztl per le elettriche, che oggi entrano gratis, ma la tariffa sarà pari al 50% di quella odierna «per i veicoli equivalenti a benzina o diesel», spiega il Campidoglio. Ieri la giunta ha approvato il provvedimento lasciando invece da parte, almeno per ora, l’altra direttiva di Patanè che prevede il pagamento delle strisce blu per i mezzi «mild hybrid» in tutta la città. 🔗 Leggi su Iltempo.it

