A Staggia di San Prospero si registrano numerosi furti nelle abitazioni, provocando insicurezza tra i residenti. Questi hanno firmato una petizione rivolta alle autorità locali e alle forze dell'ordine, chiedendo un aumento delle pattuglie per contrastare la situazione. La richiesta mira a migliorare la presenza delle forze di polizia nel territorio, che attualmente risulta vulnerabile.

Furti a raffica nelle abitazioni a Staggia di San Prospeto. Una situazione che sta esasperando i residenti, che hanno firmato una petizione indirizzata a Prefetto, Questore, Comandante provinciale dei Carabinieri e al sindaco di San Prospero Sauro Borghi. In sostanza, i residenti chiedono una maggiore presenza di pattuglie, soprattutto nelle ore serali e notturne, sul territorio. "Nei giorni scorsi – si legge nel testo della petizione – la comunità di Staggia è stata presa di mira con azioni criminose da parte di soggetti che hanno svaligiato o tentato di svaligiare alcuni appartamenti arrecando danni alle strutture e soprattutto disagi ai residenti che negli orari serali più a rischio stanno evitando di uscire di casa per paura di subire furti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Staggia, furti a raffica. Servono più pattuglie"

Furti a raffica nei quartieri: "Più luci nelle zone buie""Furti ripetuti nelle abitazioni dei quartieri Fanfani, Trave e Fenile: cresce l’allarme tra i residenti".

Leggi anche: Emergenza furti: "Ora più telecamere. Ma servono rinforzi"