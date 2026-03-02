Oggi il Comune di Napoli invierà alla FIGC tutta la documentazione relativa al progetto di riqualificazione dello stadio Maradona. L’operazione riguarda i documenti necessari per procedere con i lavori di rinnovamento dell’impianto sportivo. La consegna si inserisce nelle procedure ufficiali per l’ottenimento delle autorizzazioni richieste. Nessun altro dettaglio sulle tempistiche o sui contenuti specifici del dossier è stato reso noto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Napoli oggi invierà alla FIGC tutta la documentazione relativa al progetto di riqualificazione dello stadio Maradona. Lo ha riferito il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dell’avvio ufficiale di Napoli Capitale europea dello sport 2026. “Si sta lavorando – ha detto il primo cittadino – sono in contatto con la FIGC e oggi verrà mandata tutta la documentazione che ci era stata chiesta e pertanto presenteremo il progetto di riqualificazione che stiamo portando avanti indipendentemente dagli Europei. La riqualificazione del Maradona – ha proseguito – è un obiettivo importante: è lo stadio della città e tutti ci chiedono che sia riqualificato e che sia reso più confortevole anche per altri eventi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Riqualificazione stadio Maradona, il comune di Napoli invia documentazione a Figc

Stadio Maradona, dal Comune: "Figc e Uefa positive sul progetto di riqualificazione"Pasquale Granata, direttore generale del Comune di Napoli, è intervenuto oggi a Radio Crc, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, a...

Stadio Lazio: societa’ invia documentazione a Comune Roma per recupero FlaminioIl Comune di Roma avvia la procedura per la riqualificazione dello stadio Flaminio, con l'analisi della documentazione ricevuta dalla SsLazio.

Nuovo stadio Arechi: il comune di Salerno invia dossier alla FIGC per Euro 2032

Tutti gli aggiornamenti su Riqualificazione stadio.

Temi più discussi: Restyling Maradona, ass. Cosenza: Se ADL vuole un altro stadio non lo ostacoliamo; Edoardo Cosenza: Maradona, spalti a 6 metri come nello stadio di Parigi; Euro 2032, l’Uefa fa il punto ma non c’è ancora il Maradona. Il Comune di Napoli: Noi siamo pronti; Due stadi e due palazzetti? Quale sarà il futuro degli impianti sportivi a Napoli.

Riqualificazione stadio Maradona, comune di Napoli invia documentazione a Figc(ANSA) - NAPOLI, 02 MAR - Il Comune di Napoli oggi invierà alla FIGC tutta la documentazione relativa al progetto di riqualificazione dello stadio Maradona. Lo ha riferito il sindaco di Napoli, Gaetan ... tuttosport.com

Euro 2032, l’Uefa fa il punto ma non c’è ancora il Maradona. Il Comune di Napoli: Noi siamo prontiCosenza: Lunedì inviamo i documenti richiesti. Entro luglio il progetto definitivo, la scelta dei 5 stadi italiani a ottobre ... napoli.repubblica.it

Giovanni Nastelli ha annunciato un piano di riqualificazione da 5 milioni di euro per lo stadio Menti che prevede un nuovo manto sintetico e servizi più moderni. #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps #JuveStabia #calcio #SerieBKT - facebook.com facebook

Sassari, un milione e 100mila euro per la riqualificazione dello stadio dei Pini x.com