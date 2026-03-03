Stadio della Roma a Pietralata i Friedkin pagheranno 66 mila euro l’anno di canone Il comune | Non c' è nessuno sconto
I Friedkin hanno concordato un canone annuo di 66.000 euro con il Comune di Roma per lo stadio della Roma a Pietralata. La cifra è valida per una durata di 90 anni e non sono previsti sconti o riduzioni. Il Comune ha confermato che l’accordo prevede questa somma senza modifiche. La cifra dovrà essere versata annualmente come stabilito nel contratto.
Sessantaseimila euro l’anno, per 90 anni. È questa la somma che l’AS Roma deve versare al Comune per realizzare il progetto legato allo stadio della Roma. A conti fatti, 5 milioni e 940mila euro, il costo dell’ingaggio di un top player si potrebbe obiettare. La cifra, apparentemente irrisoria, è. 🔗 Leggi su Romatoday.it
