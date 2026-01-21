Nuovo Stadio della Roma | nessuno stop a Pietralata come sarà e cosa cambia per i conti

L’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia ha precisato che non ci sono blocchi al progetto del nuovo Stadio della Roma a Pietralata. Secondo la nota ufficiale, gli approfondimenti archeologici riguardano aree già note e mappate, senza influire sui tempi di realizzazione. La comunicazione chiarisce che non si tratta di uno stop, ma di ulteriori indagini sui siti già identificati, mantenendo invariati gli aspetti economici e progettuali dell’intervento.

“ Tale notizia è priva di fondamento ”. In una nota ufficiale, l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia ha smentito l’ipotesi di un blocco del progetto del nuovo Stadio della Roma a Pietralata legato ai ritrovamenti archeologici, chiarendo che non si tratta di uno stop ma di un approfondimento di indagini su siti già noti e già mappati. Chiuso il caso mediatico, resta la questione vera: che stadio sta costruendo la Roma, come sarà il distretto esterno e perché l’opera è considerata decisiva per competitività sportiva e sostenibilità economica. Il passaggio più concreto degli ultimi mesi è la consegna in Campidoglio del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica), che la Roma stessa definisce “fondamentale” e propedeutico alla fase successiva del progetto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Il nuovo stadio della Roma a Pietralata rappresenta un investimento importante per lo sviluppo della zona.

È stato consegnato il progetto di fattibilità per il nuovo stadio della Roma a Pietralata, segnando un passo importante nel processo di realizzazione.

