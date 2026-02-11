La crisi dei negozi nel centro di Fermo si fa sempre più evidente. Le vetrine sono spesso vuote, le serrande abbassate e i cartelli

Vetrine spente, serrande abbassate e cartelli "affittasi" sempre più frequenti lungo le vie dei centri cittadini: un’immagine che ormai accompagna anche molti comuni della provincia di Fermo e che riporta al centro del confronto pubblico la crisi del commercio locale. A sollevare il tema è Stefano Cencetti coordinatore di "Base Popolare" il quale parla di apertis verbis di una gravissima situazione emergenziale sia da un punto di vista sociale e naturalmente economico Una crisi latente da tempo ma esplosa improvvisamente. Una crisi che ha in un primo tempo ha riguardato Fermo e Porto San Giorgio per poi coinvolgere gli altri comuni della provincia di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sostegno ai commercianti, si fa troppo poco"

