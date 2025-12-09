Promozione | in coda male il Masi mentre si risolleva il Gallo Centese e Casumaro da playoff La X Martiri segna troppo poco

Nel campionato di Promozione, il Masi fatica in coda, mentre il Gallo si risolleva. La Centese e il Casumaro si avvicinano ai playoff, con quest'ultimo sfiorando il colpaccio contro la capolista Valsanterno. La X Martiri segna troppo poco, mentre il Casumaro esprime un buon gioco, rimandando il verdetto finale a una gara ricca di emozioni.

In Promozione va ad un soffio dal colpaccio il Casumaro, che si mangia le mani per il pareggio nella gara con la capolista Valsanterno, nel complesso giocata ad armi pari e a tratti addirittura meglio degli avversari. Lumache in vantaggio grazie alla rete di Catozzo al 26’, poi l’1-1 degli ospiti allo scadere del primo tempo, su calcio di rigore. Nella ripresa è il Casumaro a giocare meglio e a sfiorare più volte il nuovo vantaggio, ma il Valsanterno resiste e porta a casa un punto che fa comunque comodo in chiave classifica. Prova confortante per la truppa di mister Rambaldi, superata però in classifica da una Centese che rifila un ‘pokerissimo’ alla malcapitata Dozzese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net