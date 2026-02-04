Coppa Italia Promozione l’Akragas Slp passa ai quarti | 0 a 0 sul campo del Gemini

Questa mattina l’Akragas Slp ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia Promozione. I biancazzurri hanno giocato sul campo del Gemini Calcio e sono usciti con un pareggio a reti inviolate. La qualificazione si è decisa con la vittoria all’andata, e così l’Akragas prosegue il suo cammino nel torneo.

L'Akragas Slp chiude il discorso qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia Promozione con un pareggio a reti inviolate sul campo del Gemini Calcio. Lo 0-0 maturato nella gara di ritorno degli ottavi consente ai biancazzurri di passare il turno in virtù del netto 4-1 ottenuto all'andata.

