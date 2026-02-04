Akragas Slp supera il Gemini in classifica passa ai quarti di Coppa Italia Promozione

L’Akragas Slp batte il Gemini e si prende il pass per i quarti di Coppa Italia Promozione. La partita si è giocata a viso aperto, con entrambe le squadre che hanno cercato il gol senza riuscirci. Alla fine, il pareggio a reti inviolate ha premiato gli agrigentini, che salgono in classifica e continuano la corsa nella competizione.

**Akragas Slp e Gemini si scontrano in un’esperienza di coppia di ottavi piena di tensione, con un pareggio a reti inviolate che consente ai biancazzurri di avanzare ai quarti di Coppa Italia Promozione.** Il match, disputato mercoledì 4 febbraio 2026 sul campo del Gemini, ha visto l’Akragas Slp superare l’andata del 4 a 1 con un 0-0 in ritorno, in una partita non priva di drammatismo. Nonostante la mancanza di gol, la squadra agrigentina ha saputo controllare il risultato, con un assetto difensivo solido, e ha dimostrato di essere pronta a fronteggiare la pressione del match. A causa di due espulsioni in panchina, l’allenatore del Gemini, con una reazione verbale e l’espulsione del proprio allenatore, ha causato uno dei momenti peggiori della partita, che ha lasciato la gara in bilico per gran parte del tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Akragas Slp supera il Gemini in classifica, passa ai quarti di Coppa Italia Promozione Approfondimenti su Akragas Slp Coppa Italia Promozione, l’Akragas Slp passa ai quarti: 0 a 0 sul campo del Gemini Questa mattina l’Akragas Slp ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia Promozione. Coppa Italia, rimonta e goleada: Akragas Slp batte Gemini 4-1 nell’andata degli ottavi Nell’andata degli ottavi di Coppa Italia, l’Akragas Slp ha ottenuto una vittoria importante contro il Gemini, prevalendo 4-1 allo stadio Toto Russo di Aragona. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Akragas Slp Argomenti discussi: L'Akragas a valanga sulla Sommatinese: quattro gol e un grande segnale di ripartenza; Akragas, grande prestazione: poker alla Sommatinese; Promozione Sicilia – Girone D: 18ª giornata Risultati e classifica. L'Akragas a valanga sulla Sommatinese: quattro gol e un grande segnale di ripartenzaAl Totó Russo di Aragona finisce 4-0 per i biancazzurri: doppietta di Marrone e gol di Ten Lopez allo scadere del primo tempo. Poi il sigillo di Llama nella ripresa. Ma il risultato poteva essere anco ... agrigentonotizie.it Verso Gemini-Akragas, Ferotti: Servirà una battaglia, guai a sentirsi già qualificatiDomani alle 15, allo stadio comunale Nino Lo Bue di San Giovanni Gemini, l’Akragas Slp affronterà il Gemini Calcio nel match di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione. All’andata ... agrigentonotizie.it Comunicato Stampa Agrigento, 3 febbraio 2026 L’Akragas SLP esprime cordoglio per la scomparsa di Pietro Vecchio. La società Akragas SLP, il presidente, lo staff e la squadra si uniscono al dolore della famiglia Vecchio per la scomparsa di Pietro Vecchio, facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.